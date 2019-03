Fjällräddningen söker efter en fjällvandrare i Jokkmokksfjällen som varit borta i flera dygn Foto: Google Earth & SVT Design

Fjällvandrare försvunnen i Sarek – fjällräddningsinsats pågår

En ensam fjällvandrare har varit borta under flera dygn och det pågår en fjällräddningsinsats i Sareks nationalpark.

– Den senaste kontakten som anhöriga har haft med mannen är via sms under måndagkvällen, säger Peder Jonsson, kommunikatör vid polisens regionledningscentral.

Mannen som är ute på tur i Jokkmokksfjällen mellan Ritsem och Kvikkjokk är en van fjällvandrare. Han ska enligt uppgifter till polisen ha haft med sig utrustning för att klara tio dygn i fjällen. – Vi vet att han inte brukar använda övernattningsstugor utan sover i tält och det kan försvåra sökandet, säger Peder Jonsson. Anmäldes saknad Under torsdag kväll anmälde de anhöriga mannen saknad då de inte fått kontakt med honom sedan i måndags. Anhöriga har kunnat ge polis och fjällräddning en beskrivning av den färd som mannen planerade. – På onsdag kväll skulle han anlända till Mikkastugan, men det är oklart klart om han alls kom till stugan. Under torsdag var planen att mannen skulle åka vidare genom Rapadalen, eventuellt mot Aktse. Sedan var planen att följa Kungsleden mot Kvikkjokk dit han räknade med att anlända fredag eller lördag, säger Peder Jonsson. Ingen har sett honom Under fredagsförmiddagen inleddes den första fjällräddningsinsatsen och under gårdagen sökte också en helikopter över området. Vid 21-tiden på fredag kväll avbröts eftersöket på grund av dåligt väder och mörker. – På väg hem kontrollerade fjällräddarna alla stugor längs färdvägen utan resultat, säger Peder Jonsson. Fortsatt sökande Under lördagsmorgonen påbörjade tolv fjällräddare sökandet på nytt. – De har ännu inget spår efter mannen och det finns inga turister i området som har sett honom, säger Peder Jonsson. Under lördagskvällen varnar SMHI för storm i Lapplandsfjällen. Dela Dela

