Fler elever får stöd för att nå gymnasiet

Bidraget från staten för lovskola ska användas för elever som inte nått, eller riskerar att nå, kunskapskraven för betyget E. De statliga pengarna ska gå till undervisning under skollov för dessa elever. Huvudmän kan dock inte få statsbidrag för lovskola som de enligt skollagen är skyldig att anordna för elever som avslutat årskurs åtta och nio.

Stödet ger fler elever lovskola

– Vi har lagstadgat om rätt till lovskola för elever som behöver det i åttan och nian. Och vi ser att det ger fler elever kunskaperna som krävs för behörighet. Det här statsbidraget ger kommuner och friskolor rätt att ordna mer och bra lovskola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Totalt har det kommit in 323 ansökningar om bidrag till lovskola till Skolverket. Alla fick bifall. Bidragsbeloppet är högst 1 500 kronor per elev och vecka för sommarlovet. För sportlovet, påsklovet och höstlovet är det högst 300 kronor per elev och dag.