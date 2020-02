Fler skridskotävlingar att vänta på isbanan Luleå

Under torsdagen drog skridskotävlingarna KPN Grand Prix igång på isbanan i Luleå. Tävlingarna har arrangerats sedan 2017 och i år väntas omkring 120 tävlande holländare starta under dagarna. Men betydligt fler personer väntas röra sig kring isen.



- Det är lika mycket funktionärer och sedan är det ju anhöriga och familjer. Just de här dagarna har vi nog en 400-500 holländare i Luleå, säger Jan Blomqvist, arbetsledare och ansvarig för isbanan i Luleå kommun.

”Hundra procent säkert att det är is”

Bram Smallenbroek är projektledare och initiativtagare till skridskotävlingarna som hålls på isbanan mellan torsdag och söndag. Han menar att det finns flera anledningar till att de vill hålla tävlingarna i just Luleå.



- Vi gillar såklart Luleå och befolkningen, men det är också nästan hundra procent säkert att det är is.