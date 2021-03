Snart byggs ett av Sveriges hållbaraste hus – i Kirunas nya centrum

15 mil norr om polcirkeln ligger gruvstaden Kiruna. Trots långa mörka vintrar planeras det nu för ett sex våningar högt hus – på 6 500 kvadratmeter – som delvis ska drivas med solceller på taket.

Första kvartalet 2023 ska bygget stå klart i Kirunas nya centrum med stadshuset som granne.

– Då kanske man funderar på om detta kommer att fungera i Kiruna, där det är snö ungefär sex månader om året. Men trots det räknar vi med att det finns en hållbar förutsättning för detta, säger Hendrik Visser, affärsutvecklare.

Kommer använda andra hållbara energikällor

Ett nollenergihus definieras av att byggnaden inte ska använda mer energi under året än vad den själv tillför. Byggföretaget bedömer att solcellerna på taket kommer försörjer kontorshuset med energi sex månader om året. Under vintern tillförs energi via andra hållbara energikällor.

– Uppvärmningen tillkommer och till de tänkte vi ha fjärrvärme. Det vi inte når med solceller på taket, kommer vi att köpa in från hållbara energikällor som till exempel vindkraft eller solkraft från någon annanstans, säger Hendrik Visser.

Når högsta nivå på ”miljökarta”

Bygget ska uppföras och driftas enligt Skanskas högsta certifieringsnivå. Detta innebär att huset kan klassas som en av de mest miljömässiga byggnaderna i Sverige när det gäller energi, klimat, material och vatten.

– Vi kommer under byggskedet följa upp att allt material kan återvinnas när man någon gång i framtiden ska riva byggnaden. Vi jobbar efter en hållbar strategi som vi kallar gröna kartan där vi följer upp energi, klimat, material och vatten. Det här huset kommer att bli mörkgrönt, vilket är den högsta nivån, säger Hendrik Visser, affärsutvecklare.

I videon ovan kan du höra mer om Kirunas första hållbara och energisnåla hus.