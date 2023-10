Fotbollsduon Tuva och Selma från Piteå ska ta Sverige till EM

Både Selma Åström och Tuva Skoog gör sin första säsong i Piteå IF:s rödvita tröjor. Den 25 oktober byter dom färg till blågula då det är dags att möta Portugal för EM-kval i Västerås.

– Man hoppas att alla håller sig skadefria nu inför, då är alla väldigt nöjda, säger Skoog som i övrigt inte har några orosmoln inför de kommande landslagsmatcherna.

Från division 1 till allsvenskan

Selma Åström spelade tidigare för Luleå Fotboll i division 1. Under sommaren tog hon klivet över till damallsvenskan och förstärkte Piteås försvar.

– Jag tvekade väldigt mycket. Det var ett så stort steg och jag visste inte om jag var redo. Men sen tänkte jag att jag måste ju testa och det är jag glad över, säger hon.

Målskytten trivs i laget

Tuva Skoog har pangat in tio mål för Piteå IF under säsongen. Tidigare spelade hon för Umeå IK.

– Det har varit ett jättekul år, det är ett härligt lag och jag trivs jättebra. Sen att det har trillat in lite mål är också kul, säger Skoog.

I klippet hör du hur F18-duon ser på uttagningen och hur de bollar elitsatsningen med skolan.