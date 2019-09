Polis, militär och frivilliga har sökt efter pojken sedan i onsdags men ännu har man inte hittat något spår efter honom. Senast han var borta, i början av september, hittades han av polishelikopter i Haparandatrakten, då hade han varit saknad i fyra dygn.

Polisen har satt in alla resurser i sökarbetet, detta på grund av att pojken drar sig till skogen under en årstid då det är kyligare. I lördags sökte man efter pojken hela dagen, utan resultat. Sökandet återupptas under söndagen.