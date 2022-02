Skräcknota för Gällivares socialnämnd – backar över 40 miljoner

Under år 2020 fick kommunerna stöd från staten för extra kostnader kopplade till pandemin, däremot ser det inte ut att bli ett liknande stöd för 2021.

– Ungefär 10,7 miljoner kronor är kopplade till extra insatser för corona. Det är kostnader som vi ansett att vi varit tvungna att genomföra för att minska smittspridningen, säger Johannes Sundelin.

Omhändertagande av barn bakom ökningen

En stor del av den resterande budgetunderskottet går enligt Johannes Sundelin att koppla till de ökade antalet tvångsomhändertagningar av barn enligt LVU, (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

År 2020 lade Gällivare kommun i snitt 3 435 kronor per dag på individ och familjeomsorgen, där barn och ungdomsvården uppskattas till 2 139 kronor per dag och individ. Totalt har kostnaderna för individ- och familjeomsorgen ökat med drygt 1 000 kronor på ett år sett till individ per dag, och för placeringar av barn med drygt 800 kronor.

Placeringar av barn ökar

Siffrorna för 2021 är inte klara och i dagsläget kan inte Johannes Sundelin svara på om kostnaderna per barn och dag kommer att ligga kvar på liknande nivåer som 2020 eller om det kommer att öka.

Det som står klart är att andelen barn som omfattas av placeringar ökat. Fram till i november i år hade Förvaltningsrätten fattat beslut gällande ett omhändertagande av 33 barn.

– De åtgärder som vi gör de är för att barnet ska få det stöd och den trygghet de behöver, det är det som måste komma i första rummet, säger han.

I klippet berättar Johannes Sundelin hur kommunen ska komma till rätta med de ökade kostnaderna för socialnämnden.