Prästens upptäckt i Piteå – grunden på 1600-talskyrkan rasade in

Ett flertal stenar med bärande funktion rasade plötsligt in under kyrkans grund. Orsaken till skadan beror troligen på en utgrävning av grunden när källaren under sakristian anlades på 60-talet.

Grävningen gjordes nära stensockeln men återfyllnaden uteblev. Vid inspektionen noterades även en bärlina som låg mot marken utan anslutning till bjälklaget.

Grundlig inspektion av hela grunden

Bärlinan är satt på plats igen och den största sockelstenen som rasat fick delas innan den kunde lyftas ut.

– Vi har varit inne och inspekterat det vi kommer åt. Men grunden är för låg för att titta under hela kyrkan, säger Marika Berglund, fastighets- och kyrkogårdschef i Piteå församling.

Värdefull inredning säkrad

Området som man har kommit åt har säkrats för att undvika risk för sättningar och att värdefull inredning skadas.

Den kvarvarande öppningen i stensockeln tätas provisoriskt över vintern.

– Just nu händer ingenting mer. Framåt våren och sommaren kommer man att fylla upp material i grundens hålighet och lyfta tillbaka stenarna som rasade in. Sedan muras stensockeln igen, säger Marika Berglund.