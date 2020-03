Här erbjuder erbjuder byborna volontärhjälp till riskgrupperna

Vuollerimborna Maria Zätterqvist och Karin Melchersson är de två byborna som tillsammans tog initiativet till att starta en volontärpool för de som bor i Vuollerim och dem som finns i byarna runt omkring.

– Det började med att jag och Karin satt och diskuterade det här coronautbrottet och när vi började prata med folk här om vår idè så var intresset stort. I en by som denna med stor äldre befolkning kan det bli katastrofala följder om det blir en smittspridning, säger Maria Zätterqvist.

Redan nu har man fått ihop 15 Volontärer och här om dagen bar det av på det första uppdraget.

– Vi riktar oss till de äldre och de som tillhör riskgruppen i Vuollerim med omnejd så det gäller också alla byarna runt omkring Vuollerim, säger Karin Melchersson.

Hittills är det mest kvinnor som anmält sig som volontär men även några män, vilka man hoppas att det ska bli fler av i volontäropoolen inom kort.

Och Karin Melchersson har redan varit på sitt första uppdrag.

– Det var att handla mat och det var jättepositiv respons. Personen var jättetacksam för att det här initiativet fanns och kommer använda det fler gånger, berättar hon.

Rädd för bedragare

Men det har varit lite kämpigt att få det äldre att ta emot hjälp eftersom många är rädd för bedragare.

Därför lägger volontärerna alltid ut pengar vid inköp och brukaren betalar först vid leverans med kontanter eller swish. Man har också som regel att aldrig be om kort eller banknummer. Volontärpolen har också sekretess i gruppen och lämnar inte ut vem man hjälper eller deras ärenden.

– Många är rädd och med all rätt, för det kan ju finnas de som passar på att lura äldre. Men sen är det så att många är duktiga och van att ta hand om sig själv och kämpar alltid på. De vill inte ligga till last och därför försöker vi nu sänka tröskeln till att be om hjälp, om man inte har lust att fråga grannen som har fullt upp, säger Maria Zätterqvist.

Och hur säkrar ni att volontärerna inte drar med sig en smitta eller blir smittad själva?

– Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer vi tvättar händer noga och lämnar gärna varorna ute på bron. Meningen är att vi inte ska behöva ha någon nära kontakt, säger Karin Melchersson.

I klippet hör du vilka olika ärenden volontärerna hjälper de äldre och riskgrupperna med: