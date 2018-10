Här faller snön över Luleås gator

Men frågan är om snön kommer hålla i sig? För enligt SMHI förväntas det bli -1 till +2 och regn längs kusten. I Norrbottens inland förväntas det dock falla mer snö och lokalt kan det bli ganska stora snömängder. Temperaturen kommer ligga kring 1-5 minusgrader, lokalt runt 10 minusgrader. I de nordligaste delarna av Norrbotten blir det mer molnigt och mellan 5-12 minusgrader.

I går varnade SMHI för att snöfall skulle dra in över Norrbottenskusten under natten. SMHI:s definition av klass 1 snöfall är att det väntas 5 mm eller mer (i smält form) inom sex timmar. Tidigt eller sent på säsongen kan varning utfärdas även vid mindre snömängder.