Närmare 400 katter intar Arcushallen i Luleå

Under lördag och söndag anordnar föreningen Norrskenskatten den årliga kattutställningen i Luleå. Utställningen är internationell och katterna och deras ägare kommer från både Sverige, Norge och Finland. Poängen med utställningen är att höja kattens status i samhället.

– Hundarna har alltid haft en mer framstående position men katterna börjar komma nu, säger Irene Åström som jobbar med utställningen.

Hon tycker att utställningen faktiskt har bidragit till att fler får upp ögonen för katter.

– Vi har jättemycket publik i Luleå. Det finns helt enkelt hur mycket som helst att lära sig om katter. Vi är på frammarsch.

Får poäng för päls och temperament

Katterna delas först in i olika kategorier efter sin ras. Om de sedan tar sig hela vägen fram kan de vinna utställningens finaste pris – best in show. Totalt kommer elva domare från Sverige, Norge, Tyskland, Polen, Nederländerna, Estland, Italien och Tjeckien att bedöma djuren.

– Domarna bedömer katternas rasstandard. Hur huvudet är, hur kroppen är, temperamentet, kattens mönster, päls och ögonfärg. Men också svansen om den är lång och eller kort, säger Irene Åström.