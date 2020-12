Här kan bybor beställa hem jeans från lokala butiker – levereras till dörren

Nä stär ve ob för ÖverköLis!

ÖverköLis bihöiv flair so stär ob för ÖverköLis.So vili ad komun von skå vara densoma ett pandemino.

He jer nä ve liod väis ad ve ÖverköLis båona stär ob för ÖverköLis.Både i huri ve taintj å huri ve bera os ad.

Nä Jere allvar. Smitta so spräir si jer ståor nä i Nårrbåtten å restrekschåona sla härt måod mitji. Jä å måod neringslÄiven hin.

He jer jåo kLart ad ve sko fåLi restreksschåna å wå di ra os til sö ad ve schjölp til ad äint smitta spräir si mair. Läga kLårt liod he jåo vara

Ad ve djera he ve kån för butiga ,tjåska,restauranga,kafe’a, fiseringen å åll er företea skå finns kwår.ett pandemino.

HÄNDEL IOLKLÄPPA LOKALT! Butigen so ve ha hin jera mån om di å ad do jer i segerhaid. He jer äint swårt ad stär ob för ÖverköLis,

He djer do WåLar geng do händel lokalt.

VÄILKIMIN AD IOLHÄNDEL IBI ÖVERKÖLIS.