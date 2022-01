Bilder från när Erik Lidström, fjällchef på Lapland Resorts, var ute med en pistmaskin i Riksgränsen under fredagsmorgonen. Foto: Erik Lidström/Privat

Under veckan har hårda vindar och snö tidvis stängt av E10. Under vissa tider de senaste dagarna har det gått att ta sig fram via kolonnkörning. Från lördagseftermiddagen och ett dygn framåt kommer vägen att hållas stängd.