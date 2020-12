Smittspårarens skräckexempel: Coronasmittad gick till jobbet i väntan på provsvar

Smittspårare ringer upp personer som testats positivt för att ta reda på vilka kontakter man har haft på sistone, vilka som bor i hushållet eller om personen jobbar inom vård eller omsorg.

I början av 2020 fanns inte enheten men sedan pandemins intåg är de nu mellan 30 och 40 personer som arbetar del- och heltid med att spåra covid-19 i Norrbotten.

Svarar inte på okända nummer

Ett problem för Barbro Nilsson och hennes kollegor är att personer inte svarar på okända och hemliga nummer. Har man testat sig vill smittskyddsenheten att man svarar när de ringer från numret 0920-28 44 50.

Ny smittspårningsmetod

Utöver att enheten anställt ny personal har de även fått hjälp av enkäter via 1177. Det innebär främst att den som beställt självtest via 1177 kan fylla i en enkät via deras hemsida istället för att först bli uppringd av smittspårare.

– Det är 5-6 sjuksköterskor som enbart jobbar med att skicka ut dessa enkäter. Samtidigt är det ett jobb när man behöver bedöma enkäterna, även från läkare, där man kan behöva komplettera med ett telefonsamtal, säger Barbro Nilsson.

I klippet hör du mer om smittspåraren Barbro Nilssons skräckexempel