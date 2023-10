Hopp och lek när efterlängtad hundrastgård i Piteå invigdes

Flera pitebor har under åren lämnat in medborgarförslag om en hundrastgård i kommunen och under söndagen öppnades till sist den efterfrågade rastgården på Norrstrand i Piteå.

Hundrastgården klubbades igenom av kultur- och fritidsnämnden och beräknades att kosta kommunen 525 000 kronor plus en driftkostnad på ungefär 30 000 kronor per år.

Omdiskuterade regler

Vilka regler som gäller för att få vistas i rastgården med sin hund har diskuterats flitigt på sociala medier och kommunen har listat några grundläggande punkter för vad som är okej eller inte.

– Vi kan ju sätta regler, men till sist så kommer det till hundägarens ansvar ändå om att ha koll på sin hund, säger Elisabeth Lindberg (S), ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Piteå kommun.

I klippet ser du de första glada hundarna inviga hundrastgården.