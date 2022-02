Hör jämthunden Kaxa sjunga populära kärleksballaden från Titanic-filmen

Tvååriga Kaxa har redan visat fallenhet i älgskogen. Men det är inte det enda som hon kan. När hennes matte Virve Lantto sätter sig vid pianot eller tar fram sin trombon vill jämthundstiken alltid vara med.

– Nu var det min syster och jag som repade inför ett dop i Finland där vi ska spela, berättar hon.

Fått förfrågan om solosång i kapellet

Och när tonerna till ”My heart will go on” från filmen Titanic ljuder i vardagsrummet i Forshed blir Kaxa hundvärldens svar på Cèline Dion. Efter att Virve Lantto lagt ut klippet på Kaxa på sociala medier har kommentarerna strömmat in.

Någon föreslår att Kaxa bör sjunga solo i Tallbergs kapell i samband med nästa gudstjänst. Virve Lantto brukar bland annat spelat trombon i Luleå storband men hon är tveksam till att ta med sig Kaxa.

– Men hon hade säkert gärna varit med för hon verkar gilla musik, säger hon.

”En tystlåten hundtjej annars”

Virve Lantto kommer från en musikalisk familj där alla i familjen spelar någon form av instrument. Och hon är också utbildad musiklärare. Hon har dock inte haft något finger med i spelet när det gäller musikalisk skolning av familjens jämthund.

– Nej, hon har bara reagerat när jag har spelat. Varje gång som man spelar vill hon vara med. Annars är hon en rätt stillsam och tystlåten hundtjej, säger hon.

Kaxa lär heller inte få något tillfälle att framträda i samband med dopet i Finland.

– Det krävs en del vaccin för att hon ska kunna åka över gränsen. Hon får nöja sig med att sjunga här hemma, säger Virve Lantto.

I klippet hör du när Kaxa framför Céline Dions ”My heart will go on”.