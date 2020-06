Nu är det klart – klass från Kiruna bäst i Sverige

I år har det inte varit någon traditionell försäljning av majblommor pågrund av coronapandemin, i stället har all insamling skett digitalt. Bäst har det i år gått för en klass på Nya Raketskolan i Kiruna. Kirunaeleverna samlade in 40 515 kronor medan näst bästa klass i landet landade på 27 172 insamlade kronor.

– Vi och våra lärare har delat en länk på socialamedier om att folk kan swisha in pengar till majblomman och att de kan dela till andra för att sprida det, säger Izabella Stenberg som är elev i klass 5 på Nya Raketskolan.

Verkar för barns rättigheter

Majblomman är en ideell organisation som verkar för barns rättigheter i Sverige sedan år 1907. Varje vår säljer barn över hela landet majblommor. Insamlingen går till barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sveriges alla kommuner.

I klippet ovan kan du se när eleverna fick veta att de samlat in mest pengar i Sverige när det kommer till årets insamling till Majblomman.