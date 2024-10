Inga bevis på väpnat intrång hos LKAB i Kiruna – utredning läggs ner

Det var i början på september som gruvbolaget LKAB meddelade att en maskerad och beväpnad person under natten tagit sig in i en provborrningsmaskin där personal arbetade vid fyndigheten Per Geijer i Kiruna.

Händelsen anmäldes både till polisen och säkerhetspolisen, Säpo, som redan var inkopplad i ett annat ärende där fyra borrmaskiner i samma område utsatt för skadegörelse.

Även det ärendet är nedlagt.