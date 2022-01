Initiativtagaren Bjarne Hald (C) om stödet till kvinnojouren i Arvidsjaur: ”Mäns våld mot kvinnor är allvarligt”

Under förra året var kommunens ekonomi god och därför tyckte Bjarne Hald (C) att det fanns all anledning att stötta kvinnojouren.

– Jag såg ett inslag på SVT Nyheter Norrbotten om att Arvidsjaurs kommun var en av de kommuner i länet som inte gav kvinnojouren något bidrag. Då tyckte jag att det var viktigt att även vi gjorde det, säger han.

S vill utreda frågan först

Det var under ett kommunfullmäktigemöte i november som Bjarne Hald lyfte frågan.

– Jag fick bifall av Britt-Inger Hedman (V). Socialdemokraterna däremot ville att man skulle utreda behovet av stöd, men beslut fattades om att kvinnojouren skulle tilldelas 100 000 kronor för åren 2021-2022, säger Hald.

Hoppas slippa ge stöd

Hur blir det med verksamhetsstödet nästa år?

– Egentligen så hoppas jag att vi inte ska behöva ge kvinnojouren något stöd. Men om mäns våld mot kvinnor inte har förändrats i samhället så hoppas jag att vi även i framtiden kan ge kvinnojouren ett bidrag på minst den här nivån, säger Bjarne Hald.

I klippet berättar Bjarne Hald (C) om vad han tror det är som krävs för att få stopp på kvinnovåldet.