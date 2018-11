Inspektion avslöjade stora brister – fastspänd 8-åring höll på att kvävas

Inspektionen är en del av JO:s verksamhet för att förebygga tortyr och annan

grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av frihetsberövade

personer, Opcat-verksamheten. Denna verksamhet hade under 2017

ett fokus på vilken löpande tillsyn av frihetsberövade som utförs i syfte att

skydda deras liv och hälsa.

Opcat är den engelska förkortningen av tilläggsprotokollet till FN:s tortyrkonvention

(Optional Protocol to the Convention against Torture). Länder som

anslutit sig till protokollet har förbundit sig att inrätta ett nationellt besöksorgan

som regelbundet besöker platser där personer kan hållas frihetsberövade. I

Sverige har JO tilldelats detta uppdrag. Information om JO:s Opcat-verksamhet

finns på JO:s webbplats.

Källa JO