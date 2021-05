Elever ger upp Tysklandsresa – skänker pengar till kvinnojouren i Kalix

Det är på grund av den rådande pandemin som studieresan ställs in. Under 18 månader har eleverna kämpat och dragit in cirka 100 000 kronor tillsammans.

– Vi har jobbat med skogsvård, bland annat skogsplantering och skogsröjning. Tanken var att vi skulle åka till Tyskland, men nu går det inte. Det är så klart tråkigt, men vi får göra något fint för pengarna i alla fall, säger eleven Amanda Nygård.

Överväldigad av gåvan: ”Helt fantastiskt”

När studieresan ställdes in beslutade sig eleverna för att skänka 10 000 kronor till kvinnojouren i Kalix där Ann-Kristin Georgson jobbar.

– Jag blir tårögd. Helt fantastiskt, så otroligt fina ungdomar, säger hon.

Firar ordentligt under skolavslutningen

Även skogsläraren Arne Karlsson berömmer sina elever för deras gärning och säger att man bland annat kommer anordna mat-catering under skolavslutningsveckan. Därefter betalas resterande summa ut till eleverna.

– Pengar som de självklart måste betala skatt på, säger lärare Karlsson.

I klippet hör du Kalixeleverna berätta varför de skänker pengar till just kvinnojouren