Foto: TT

Kom till nattklubben utklädda till nazister

Det var under hösten 2019 som studenterna skulle klä ut sig och festa i uniformsliknande kläder under studentevenemanget Fejden. Studenterna stoppades från att komma in och anmäldes för hets mot folkgrupp.

Under evenemanget klädde ett utav lagen ut sig i nazistliknande kläder och försökte komma in på STUK som är kårens nattklubb på universitetsområdet, skriver P4 Norrbotten. Studenterna var inte tillåtna att komma in på klubben och Oscar Eriksson som är ordförande för Teknologkåren säger till P4 Norrbotten att det var väldigt provokativt och att det var många som kände sig illa berörda av klädseln, samt att det är oacceptabelt. – Vi tycker att det är förskräckligt och fruktansvärt. Detta är absolut inte vad vi studenter håller på med, säger han. Dela Dela

