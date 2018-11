Könsfördelning i kommunerna: Överkalix bäst i Sverige

Det är SVT Nyheter som gjort en sammanställning av hur åldern och könsfördelningen i fullmäktigeförsamlingarna motsvaras av hur det ser ut i kommunernas befolkningar.

Bäst i Sverige

Och Överkalix toppar alltså på listan när det gäller att ligga rätt jämfört med befolkningen.

Här bor 52 procent män och 48 procent kvinnor och samma siffror gäller fördelningen av platser i kommunfullmäktige.

Men tre av länets fjorton kommuner har en kvinnodominans i fullmäktige trots en massiv mansdominans i de lokala befolkningarna – Pajala (57 procent kvinnor), Haparanda (55 procent kvinnor) och Kalix (51 procent kvinnor).

– Under årens lopp har vi har gjort en medveten satsning på att öka antalet kvinnor i fullmäktige och vi har lyckats. Sex av åtta listor toppades av listor under årets kommunval så nog tycker jag att vi gjort ett bra jämställdhetsjobb, säger Anna Kumpula-Kostet (V) som varit kommunalråd under den här mandatperioden.

På vilket sätt märks det skillnad i politiken?

– Jag tycker att mötena blivit kortare och mer effektiva och att den politiska krigsföringen har minskat.

”Kvinnor i bakgrunden”

Lägst andel kvinnor i fullmäktige hade Arvidsjaur och Boden med 41 procent.

I Boden är befolkningen jämnast fördelad i länet med hälften kvinnor och hälften män.

Men i fullmäktige är det 59 procent män och 41 procent kvinnor.

– Det är inte bra att det ser ut så här. Vi har varannan damernas på våra listor, men det har inte alla partier och då blir det fler män som kommer att synas och kvinnorna som hamnar i bakgrunden.

– Målsättningen borde vara en jämställd kommun och ett jämställt fullmäktige: Vi måste bli bättre på det, säger Bodens kommunalråd Claes Nordmark (S).

Yngst i Jokkmokk

Jokkmokk har de yngsta fullmäktigeledamöterna med en snittålder på 48 år följt av Luleå med en snittålder på 49 år.

Äldst är fullmäktigeledamöterna i Älvsbyn med en snittålder på 57 år och Boden och Haparanda med en snittålder på 56 år.