Blivande hockeyproffs tränas av Alexander Majorov

Framtidens potentiella hockyeproffs i Luleå fick en tuff utmaning att bita i, under sitt första träningspass i isdans under måndagskvällen. Och det blev många vurpor då killarna ramlade på isen under övningarna.

– Det här var lite roligt, något nytt. Men det var svårt att hålla takten med skridskorna, säger ytterforwarden Alexander Wallin som spelar i både J18 och J20 och som är en av hockeykillarna som ska uppträda i ett shownummer i slutet av December.

Den 22:a December ska allt sitta för då äger showen rum, något som inte verkar oroa coachen alls.

– Jag tror vi är inne på det sjätte året nu av showen och den blir ju bara större. Och det börjar se ganska bra ut, säger konståkaren Alexander Majorov.

Trappat upp

Det har blivit en tradition att Luleå Hockeys J20 medverkar i ”Christmas on Ice” och i år får de medverkande hockeykillarna ta mer eget ansvar under själva showen.

– Nu har vi trappat upp det så mycket att vi till och med låter hockeykillarna vara ensamma utan nån hjälpflicka eller hjälppojke som leder gruppen, säger Alexander Majorov.

Hockeyveteran började blöda

En annan som dök upp för att träna i D-hallen Coop Arena inför showen var hockeyveteranen L-G Niemi som var med och tog Luleå Hockey till elitserien. Men trots stor entusiasm så verkade den annars så tuffa forwarden, aningen nervös över den fysiska prestationen som konståkningen kräver.

– Min kropp är ju lite gammal nu, 62 år och det är några år sen jag spelade hockey så att jag känner mig lite stel jämfört med de här unga pojkarna.

Det blev till och med en liten vurpa för dig så att du började blöda i pannan?

– Det blev en vurpa och det kan bli fler vurpor när det är direktsändning men det är ju bara en kul grej, herregud någon ska ju vara den som gör bort sig och det kanske blir jag den här gången, säger L-G Niemi.