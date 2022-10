Kvinna försvunnen i Piteå – polisen vill ha hjälp av Kustbevakningen

Senast någon hörde av den 65-åriga kvinnan var vid 18-tiden på söndagen och hon anmäldes försvunnen från bostadsområdet Durrnäs under måndagen.

– Det är ett stort sökpådrag som nu kommer att trappas ner under natten. I morgonbitti tar vi nya krafter. Vi har även frågat Kustbevakningen om hjälp under torsdagen, berättar Niklas Berglund under onsdagskvällen.

Misstänker inte brott

Sammanlagt har ett femtiotal personer hittills sökt efter kvinnan i utkanterna av centrala Piteå, de har även tagit hjälp av Missing people, fjällräddare och ett tjugotal från hemvärnet. I sökinsatsen ingår också hundpatruller, fyrhjulingar, värmekameror och helikopter.

Misstänker ni något brott?

– I nuläget har vi ingen sådan misstanke, men vi har inte heller några indikationer på var hon kan finnas, säger Bo Hedlund, kommunpolis i Piteå.

Kvinnan beskrivs vara 167 centimeter lång, något kraftigt byggd, ha mellanblont hår. Hon ska ha varit mörkklädd vid försvinnandet.

Polisen uppmanar att den som har uppgifter om försvinnandet hör av sig till 114 14.

I klippet berättar Bo Hedlund, kommunpolis i Piteå, om sökinsatsen efter den försvunna kvinnan.