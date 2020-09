Kvinnan fördes till fjällstationen under söndagsmorgonen. Foto: Audun Braastad/TT.

Kvinna undsatt vid Kebnekaise

Under lördagen fick polisen in ett larm om en kvinna som skadat foten när hon befann sig på Kebnekaise. När fjällräddningen kom ansåg man att det inte var möjligt att transportera kvinnan under kvällen, och valde istället att tälta med henne tills dess att förutsättningarna förbättrades.

Vid 18-tiden under lördagen beslutade polisens vakthavande befäl om fjällräddning enligt LSO, lag om skydd mot olyckor. När fjällräddarna kom fram till platsen bedömdes förutsättningarna att transportera kvinnan till fjällstationen som dåliga, därför förde man istället upp ett tält, där hon fick torra kläder och mat som man tagit med sig upp. Vid 6-tiden på söndag morgon hade förhållandena förbättrats och då kunde man föra kvinnan till Kebnekaise fjällstation med hjälp av helikopter. En timma senare avslutade polisen insatsen. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!