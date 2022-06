Svenska kyrkan utreder sin roll i försvenskningen av tornedalingar

Under 2020 reste sannings- och försoningskommissionen runt i Tornedalens byar för att samla in berättelser. Anledningen var att kommissionen just nu håller på att utreda övergrepp mot tornedalingar, en utredning som tillkom på initiativ från den tornedalska minoriteten.

Kommissionen, som är tillsatt av regeringen, kommer att granska de övergrepp som förekommit från svensk sida under åren. Det handlar framförallt om skallmätningarna och tvånget att tala svenska i skolorna.

Det är i detta sammanhang som Svenska kyrkans roll i försvenskningen av tornedalingar, kväner och lantalaiset diskuteras.

”Berätta vad forskare hittat”

Stefan Aro, sekreterare på sannings- och försoningskommissionen, tycker att det är för tidigt att säga vad det skulle betyda om det blir så att meänkielitalande personer får en ursäkt av Svenska kyrkan.

– I dag handlar det om att berätta vad våra forskare har hittat när det handlar om kyrkans roll. Sedan kommer samtalen att fortsätta, säger han.

Ärkebiskopen: ”Människor har förlorat sitt språk”

Arrangörerna bakom mötet var Svenska kyrkan. En av de som var på plats var ärkebiskopen Antje Jackelèn.

– Vi har sett hur försvenskningspolitiken lett till att människor förlorat sitt språk och att barn inte kunnat tillgodogöra sig utbildning, säger hon.

I videon ovan hör du ärkebiskopen och sannings- och försoningskommissionens sekreterare utveckla sina tankar.