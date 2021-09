Norrbotten har lägst läkartäthet i Sverige – grannlänet toppar listan

Under 2019 hade Norrbotten 288 läkare per 100 000 invånare. Detta betyder att länet har den lägsta läkartätheten i hela Sverige, enligt nya siffror från Socialstyrelsen som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

Genomsnittet för riket är 396 läkare per 100 000 invånare under 2019.

Grannlänet går om Uppsala

Bättre går det för grannlänet Västerbotten som har den högsta läkartätheten i landet med 515 läkare per 100 000 invånare.

– Västerbotten har gått om Uppsala som hade flest antal läkare året innan. Det beror framförallt på att läkarna har minskat i Uppsala, från 529 till 512 per 100 000 invånare, säger Mikael Ohlin, statistiker på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

10 apotekare per 100 000 invånare

Men även om andelen läkare skiljer sig mellan länen, är skillnaden liten jämfört med andra vård- och omsorgsyrken, säger Mikael Ohlin.

– Det är större skillnader bland yrken som apotekare, kiropraktorer och naprapater. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det är yrken där det är marknadskrafter snarare än regionerna som styr var de arbetar, säger Mikael Ohlin till Nyhetsbyrån Siren.

I Norrbotten fanns det till exempel 10 apotekare per 100 000 invånare under 2019, jämfört med Stockholms län som hade 56 apotekare per 100 000 invånare.