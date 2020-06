Länsstyrelsen: ”Boende i fastigheten upplever ett stort obehag”

Sedan en tid har länsstyrelsen ett tillsynsärende för fastigheten som ligger nära det tömda Focushuset och alldeles intill den nedlagda Coopbutiken i det som tidigare var de mest centrala delarna av Malmberget.

Det handlar framför allt om skakningar orsakade av skalv från gruvan.

43 skakningar

På den aktuella fastigheten förekom bara under 2019 43 händelser där skakningarna överskred riktvärdet på sex millimeter per sekund dagtid och tre millimeter per sekund nattetid. Det uppger LKAB själva i sin markanvisningsansökan för fastigheten.

För två veckor sedan inträffade ett skalv som gav skakningar på hela 25,4 millimeter per sekund just här.

I klippet berättar David Berggård vid länsstyrelsens miljöskyddsenhet mer om hur de anser att LKAB bör hantera situationen.