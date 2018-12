Luleå får ny rondell – då stängs vägen av en längre tid

En ny cirkulationsplats ska byggas i korsningen Haparandavägen/Banvägen, Midgårdsvägen. Den nya rondellen har fått namnet Midgårdsrondellen.

Arbetet planeras så att trafiken ska kunna flyta efter Banvägen/Midgårdsvägen under byggtiden. Däremot kommer Haparandavägen mellan Mjölkuddsrondellen och korsningen Banvägen, Midgårdsvägen att stängas under en period. Preliminärt under april till och med oktober 2019.

–Det går tyvärr inte att göra en så här stor ombyggnation utan att det blir besvärligt för trafikanterna under en tid. Det är en bra lösning för trafiksituationen i korsningen, säger Anja Johansson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i ett pressmeddelande.

För att trafiken ska löpa smidigare kommer även en så kallad påkörningsfil att anläggas upp på riksväg 97 vid Mjölkuddsrondellen. För gående och cyklister kommer det att bli övergångsställen kring rondellen i varje riktning.

Arbetet med den nya rondellen samordnas med Östra länkens ledningsdragning och byggandet av en ny korsning för den nya brandstationen. Det kommer med andra ord att bli en hel del vägarbeten i området under en tid framöver.