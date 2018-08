Luleå Hockey värvar japansk landslagskapten

Med drygt två veckor kvar tills det är dags för SDHL-premiär väljer Luleå Hockey/MSSK att förstärka truppen med ett nyförvärv. Det handlar om den VM och OS-meriterade forwarden Chiho Osawa, som varit lagkapten i det japanska landslaget ett antal år tillbaka.

– Jag har sett Chiho spela för Japan under flera VM-turneringar och känner att hon kommer kunna passa in på ett bra sätt hos oss i Luleå Hockey/MSSK. Hon är en snabb och skicklig lagspelare som kommer bidra till vårat spel både offensivt och defensivt. Att hon även har en stark vilja att hela tiden bli bättre gör att hon kommer passa in perfekt i vår grupp av drivna tjejer, säger Luleås tränare och sportchef Fredrik Glader i ett pressmeddelande.

Ansluter sent

Nyförvärvet kommer till Sverige och Finland i slutet av månaden för att spela matcher med det japanska landslaget, som bland annat ska möta LHF/MSSK i två matcher. Hon kommer sedan att ansluta till sitt nya lag innan Luleås SDHL-premiär den 7 september.

– Det känns jättespännande att få chansen att spela för Luleå Hockey/MSSK som är ett av världens bästa klubblag. Så jag ser verkligen fram emot mitt äventyr i norra Sverige. Det jag framför allt hoppas på med säsongen är att jag skall få nya erfarenheter och utvecklas ytterligare som spelare. Det kommer bli min första chans att spela klubblagshockey på den här nivån så jag ser fram emot att lära mig mera om allt, säger Chiho Osawa.