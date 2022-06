Klottret har fördubblats i Luleå – så ska brotten stävjas

Under rundvandringar i stan tyckte sig initiativtagaren vice kommunalrådet Fredrik Hansson (S) att det skett en ökning av klottret i Luleå. En bild som även polisen delar.

– Det kommer i perioder vi har haft år där det har varit lägre och år där det har varit mycket och nu har det ökat igen, säger Roger Pedersen, gruppchef för ingripande verksamheten i Luleå och Boden.

Stort mörkertal

Enligt honom är mörkertalet bra mycket större än det som rapporteras in något som försvårar är att så få rapporterar in klotter och polisen har därför arbetat för att göra det lättare att rapportera in den typen av skadegörelse.

– Vi hade hoppats att fler fastighetsbolag rapporterar in klotter på sina fastigheter däremot är privatpersoner bra på att höra av sig till oss, säger Roger Pedersen.

Möjligheten att rapportera underlättas

– Du behöver inte ringa längre utan kan göra en e-anmälan och det enda vi behöver är i princip en bild och en adress med tid, säger han.

Utöver den nya tjänsten har vice kommunalrådet tillsammans med polisen träffat kommunala och privata fastighetsägare vid ett handfull gånger under året för att skapa sig en bild över hur utbrett klottrandet är.

– Det underlättar små fastighetsägare att anmäla och vi ser även att det fastighetsägarna kan byta info och be varandra hålla ett extra öga om det varit skadegörelse eller klotter i ett område där det finns fler än en fastighetsägare, säger Anna Forsman, vid Fastighetsägarna i Luleå.