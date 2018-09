Man misstänkt för olaga förföljelse

Mellan den 17 februari och elfte juni i år besökte 53-åringen en av de utsatta kvinnorna ett tiotal gånger, enligt en stämningsansökan. Mannen har egentligen kontaktförbud mot kvinnan.

Tog sig in i bostaden

En av gångerna tog sig mannen in i kvinnans hem och onanerade framför henne.

Han ska även ha stått utanför kvinnans bostad och stirrat in genom hennes fönster samt skickat mängder med sms och mms med sexuellt innehåll.

Stört nattfriden

Den 30 juli ska mannen ha knackat på hos en annan kvinnans fönster. Han ska även ha stått kvar och tittat in. Enligt åtalet har mannen därmed stört kvinnans hem- och nattfrid. Samma kväll är mannen misstänkt för att ha försökt tränga sig in på en tredje kvinnans inglasade altan. Drygt två veckor senare är han tillbaka och stirrar in genom hennes fönster. Båda dessa fall går under ofredande. Den 53-årige mannen nekar till alla anklagelser.