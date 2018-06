Marken rasade fem meter efter jordskredet

Det ser ut som marken skurits mitt itu med något vasst. En fin kant som störtar ungefär fem meter ner mot älven är resultatet efter jordskredet. Bara en och en halv meter från kanten ligger en maskinhall och oron är nu stor att även den är i fara. Markägaren Matz Wikström, som fick beskedet av en granne från andra sidan älven som hörde raset, är både chockad och rådvill.

– Jag menar här kör ju jag med traktor och klipper gräset. Senast häromdagen var jag här med gräsklipparen. Jag har inte kunnat ana att det skulle ske så här våldsamt som det har gjort. Just nu kan jag bara se till att det inte händer något mer, att någon far över kanten och sen hoppas jag nu kunna få lite hjälp och stöd av kommunen. Jag känner mig väldigt hjälplös just nu. Jag vet inte vad jag ska ta mig till, säger Matz Wikström.

Markägarens ansvar

Familjen har tidigare påtalat risken för ras och att något måste göras då vattenkraftverken påverkar vattenflödet med stor variation. Kommunstyrelsen gjorde ett besök och en geologisk undersökning gjordes, men svaret Matz Wikström fick var att det är markägarens ansvar.

– Ska man verkligen ha ansvar för det här? Det hade ju kunnat vara människor som begravts i de här rasmassorna. Det är ju så otroligt stort. Jag skulle tippa på att det är hundra meter långt och här är det då säkert fem meter rakt ner och det är en lång sträcka, säger Matz Wikström.