Mello till Luleå 2020: ”Ett kärt återseende”

Planerna offentliggjordes av SVT prick klockan åtta på tisdagsmorgonen och det blev en glad nyhet för alla Melloälskande norrbottningar. Det blir tredje gången som Mello kommer till Luleå. Precis som senast 2011 är det hockeytemplet Coop Norrbotten arena som stuvas om till arena för den glittrande musikshowen.

– I år kan vi presentera en turnéplan för Melodifestivalen som verkligen sträcker sig från norr till söder. Förutom de städer som välkomnar Melodifestivalen varje år så blir det kära återseenden när vi återkommer till Luleå och Linköping. Vi är också extra glada över att vi efter så många år på turné hittar nya städer som tar emot oss med öppna armar, så som Eskilstuna i år, säger Anette Helenius, projektledare för Melodifestivalen.

Den stora finalen går på Friends i Stockholm den 7 mars.

Biljetterna till direktsändningarna och genrepen i arenorna släpps 31 oktober.

Mello i Norrbotten

Minns ni de tidigare Melodifestivalerna i Norrbotten.

2003: Det här året hade alla deltävlingarna olika programledare. Barbro ”Lill-Babs” Svensson var programledare i den tredje deltävlingen som gick i Arcushallen den 1 mars. De bidrag som gick vidare var ”Genom eld och vatten med Sarek och ”Bye bye” med Barbados. Två bidrag också vidare till ”Tittarnas val” en sorts föregångare till Andra chansen. Från Luleå gick ”Love is all” med Liverpool samt ”Stay the night” med Style till Tittarnas val.

2008: Andra chansen det här året gick i flygplatshangaren Arena Arctica i Kiruna. Åtta bidrag tävlade i kvartsfinal och semifinal. Den stora skrällen var att Carola och Andras Johnson åkte ut mot Nordman i första omgången. Nordman gick till final med ”I lågornas sken” tillsammans med Sibel och ”That´s where I´ll go”. Kristian Luuk var programledare.

2011: Luleå arrangerade den första av deltävlingarna i Coop Norrbotten arena den 5 februari. Marie Serneholt och Rickard Olsson var programledare och till final gick Swingfly med ”Me and my drum” och Danny Saucedo med ”In the club”. Till Andra chansen gick Jenny Silver med ”Something in your eyes” och Pernilla Andersson med ”Desperados”. Antalet TV-tittare beräknades till 3 014 000.