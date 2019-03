Mer snö och blåst väntar – kan nå stormstyrka

– I Norrbotten väntas snö och hårda vindbyar under eftermiddagen och kvällen, vindar som kan nå upp till 23 meter per sekund, säger Deana Bajic meterorolog vid SVT.

Mest drabbas fjällen och inlandet och där kan vindarna nå stormstyrka. Snö i kombination med kraftiga vindbyar innebär att det kan bli kraftiga drivbildningar.

– Under kvällen väntas bandet med de kraftigaste vindarna röra sig norrut. Vindarna avtar under natten men ökar under morgondagen, säger Deana Bajic.

Då väntas också ett nytt område med snö dra in över fjällen från väst. Det innebär att det blir fortsatt ostadigt väder i fjällen under helgen med både snö och blåst. Även länet i övrigt kommer periodvis att få blåsigt väder under helgen.

SMHI har gått ut med en klass 1-varning i hela Norrbotten för mycket hårda vindar. I inlandet gäller varningen också för nederbörd.