Meteorologen: Räkna med fortsatt kyla

Dag efter dag med temperaturer runt minus 20 grader eller kallare. Det är som många som tycker det varit sätt så kallt i Norrbotten den senaste tiden. Men den bilden delar inte SVTs meteorolog Per Stenborg.

– Nej, vi är ju i januari nu och det händer ju varje vinter att vi har en period när det är 25 till 30 minusgrader, kan vara neråt minus 40 också. Oftast infaller den här perioden i januari eller februari. Årslägsta är ju minus 35 och det är ju inte något anmärkningsvärt, säger meteorolog Per Stenborg.

SÅ att det här skulle ha varit en ovanligt kall vinter så här långt, det stämmer inte?

– Nej, då minns man bar temperaturerna under den senaste veckan. Tvärt om så har både inlandet och fjällen haft en varmare januarimånad än normalt så här långt. Det beror på att det var extremt milt under första halvan av månaden. Det bara kusten som hittills har haft ett litet temperaturunderskott för januari, säger Per Stenborg.

Hur ser det ut framöver då?

– Det blir lite mildare just nu men bespetsa er på att kylan återkommer för det finns inget i väderläget för Norrbottens del som säger att det blirt något mildväder. Kylan kommer att ligga kvar en eller två veckor åtminstone, även om temperaturerna kommer att variera lite under perioden, och det är så långt vi kan se, säger Per Stenborg.

– Just vintertemperaturen kan variera mer än temperaturen under andra årstider, det är ett större spann. Om det är klart och vindstilla blir det snart väldigt kall och kylan kan ligga kvar länge, speciellt i dalgångar och lägre terräng.