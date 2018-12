Under nyårsaftonen drar ett snöfall över länet och under eftermiddagen kan det falla ymnigt med snö enligt SMHI. Snöfallet lättar under kvällen och i de södra delarna upphör det helt men det fortsätter att vara mulet väder.

Temperaturerna blir milda i stora delar av länet och stiger till att ligga nära noll under kvällen. I länets norra delar ligger dock temperaturerna kvar runt minus tio grader.