Minderåriga har spritfester i idrottshallar i Kiruna

Spritfesterna med unga under 18 år har bland annat skett under Allhelgona och så sent som i helgen fick polisen information om tre fester med ungdomar inblandade.

Polisen upptäckte flera minderåriga

- Vi hade fått information att minderåriga skulle finnas på en fest där det finns alkohol. När patrullen kommer dit upptäcker vi att det är flera minderåriga där, många springer från platsen men några är av lite större behov av hjälp och vi kontaktar föräldrarna, säger Therése Forslund områdespolis i Kiruna.

Lyckas komma över nycklarna

Polisen vill inte precisera vilka idrottshallar det handlar om, men det är både privata och kommunala. Minderåriga har lyckas komma över en nyckel utan uthyrarnas vetskap att det är ungdomar under 18 år som kommer att vara i hallen.

– Regeln är att man ska vara över 18 år när man hyr lokalerna. Men i de här fallen har det blivit fel, uthyraren har inte vetat att det skulle vara till en fest i lokalen utan minderåriga har fått tag på nycklar på andra sätt, säger Therése Forslund.

Polisen ser risker

Polisen ser att den här typen av fester är ofta första kontakten med alkohol för unga och kan leda till andra droger.

– Det vi ser är att när man har druckit alkohol och omdömet försämras så han man pröva andra saker som inte är så bra. Vi vet att det finns droger etablerat på många platser så det är klart att det finns risk att de kan drabba de unga, säger Therése Forslund.