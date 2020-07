Bilden är en arkivbild. Foto: SVT arkiv

Misstänkt våldtäkt i Piteå

Två män har anhållits misstänkta för våldtäkt mot en kvinna i Piteå. Anmälan om våldtäkten kom in till polisen under natten, men det misstänkta brottet ska ha skett under lördagen.

Vad de misstänkta och kvinnan har för relation till varandra är enligt polisen något oklart.

– De är ytligt bekanta med varandra, säger Maria Linné vid polisens regionledningscentral. Kvinnan har uppsökt sjukvård för kontroll. Polisen skriver på sin hemsida att förundersökning pågår och att ingen ytterligare information kan lämnas i nuläget.

