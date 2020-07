Misstänkta vapenhotet på Storheden kan ha varit falsklarm

Det var Norr Media som först gick ut med att polisen även fått in en anmälan om falsk tillvitelse eller falsklarm i samband med händelsen.

En misstänkt för olaga hot

Det var under måndagseftermiddagen som polisen beslöt att sätta in all tillgänglig personal tillsammans med insatsstyrkan och hundförare, och även drönare användes vid insatsen. Vägar stängdes av och personal med förstärkningsvapen fanns på plats.

Två män greps under insatsen, men släpptes senare under dagen. Misstankarna kvarstår mot en av männen, uppger polisens kommunikatör Kristina Lantto.