Mongolerna storsegrade direkt:”Tror vi kan vinna allt”

Under fredagen drog återigen Piteå Summer Games igång. Först ut under morgonen var Deren FC från Mongoliet. Men 14-åringarna satte full fart direkt och ledde efter bara några minuter in i matchen med hela 4–0.

– Motståndarna var duktiga, men jag tyckte vi hade lite bättre samspel, säger Odkhuu Soyol.

Just Soyol stod för fyra mål i matchen som Deren FC vann med hela 8–2.

– Jättekul att vara i gång. Det här var första matchen för sommaren, säger han.

Nordenturné

Killarna från Deren FC som reser med tre lag. Pojkar 10, 11 och 14 kommer att spela sex turneringar i fyra länder. Resan blir ungefär en månad lång med stopp i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

– Vi är ett bra lag. Jag tror absolut vi har chans att vinna hela turneringen, säger Ugedei Byambajargal.

Se när 14-åringarna från Mongoliet kör över sitt norska motstånd.