Musikfest i Piteå där alla ska passa in

Det började redan i fredags med halloween-disco för barnen och har sedan under helgen fortsatt med olika workshops för musikintresserade som vill lära sig mer om olika musikstilar eller hur man skriver en låt. På lördag kväll avslutas det hela med talangtävlingen ”Shout it out live” där lokala talanger får gå upp på scenen och tävla.

”Som ett Summer Games för kultur”

– Vi ser på ”Shout it out live” ungefär som ett Summer Games för kulturintresserade – ett arrangemang där människor som delar ett intresse möts, säger Elisabeth Lundman, ungdomskonsulent på Piteå kommun, när hon i ett pressmeddelande berättar varför kommunen bidrar till musikhelgen som arrangeras av ABF i samarbete med Popkollo.

Jämställdhetsfokus

– Det här är årets största kulturhelg med jämställdhetsfokus, säger Patrik Öhlund, vid ABF i Piteå.

ABF vill med arrangemanget vara med och bidra till att fler tjejer känner sig hemma i musikbranschen och många föreläsare och workshopsledare under helgen är kvinnor och i juryn för tävlingen ”Shout it out live” sitter det enbart kvinnor.

Men killar är förstås också välkomna.

– Det spelar ingen roll vilket kön du har eller din sexuella läggning. Inte heller vilken musikstil du gillar. Alla är välkomna, säger Patrik Öhlund, vid ABF i Piteå.