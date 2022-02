Ny strid om gruvplaner i Kiruna – kommunalråd kräver nya villkor för bostadsrätter

Kiruna kommun har tidigare ställt villkor i flera omgångar för att släppa igenom detaljplaner som omvandlar stadsplanerad mark till gruvmark. Det är i förlängningen ett hot att stoppa gruvbrytningen.

Tidigare har det handlat om järnvägsstationens placering och ersättning för sjukhuset. Nu handlar det om ersättningen för bostadsrätter.

”De får inte vad lagen kräver”

Bakgrunden är att priserna på bostadsrätter har stigit i Kiruna och de ersättningar som LKAB erbjuder inte längre anses räcka till en ny lägenhet.

– De får inte vad lagen kräver. LKAB erbjuder 25 500 per kvadratmeter medan det enligt lagen borde vara minst 27 000 kronor, säger kommunalrådet Gunnar Selberg (C) under måndagens kommunstyrelsemöte.

Bostadsrättsinnehavare ska under fortsättningen av stadsomvandlingen kunna välja en ny bostad i stället för pengar. Om inte LKAB går med på detta kommer kommunfullmäktige anta några nya detaljplaner för gruvbrytning.

Tas upp i nästa fullmäktige

De flesta bostadsrätter som berörs av gruvbrytningen är dock redan inlösta av LKAB.

– Det här beslutet kommer kvart över tolv, men det är ändå en viktig signal till LKAB, säger Sten Nylén (Sjvp).

Det slutliga beslutet ska tas i nästa kommunfullmäktige. Det återstår att se om det blir ett enhälligt beslut från Kirunapolitikerna.

– I grunden håller jag med, men vi behöver diskutera frågan lite närmare, säger oppositionspolitikern Mats Taaveniku (S).