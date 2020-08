I helgen har flera villainbrott upptäckts runt om i länet. Det har även varit andra inbrott. Foto: Henrik Montgomery/TT

Flera nya villainbrott i Norrbotten

Norrbotten har drabbats av flera inbrott under helgen. I Kiruna och Älvsbyn har nya villainbrott upptäckts under söndagen. Under lördagen rapporterades två villainbrott – i Kiruna samt i Jokkmokk.

På söndagen anmäldes ett nytt villainbrott i Kiruna. En person som passerade huset upptäckte vad som hänt och kontaktade polisen. De boende är inte hemma. Inbrott även i grannhuset Inbrottet har skett på en adress i nordvästra delen av Kiruna, nära E10, och när polispatrullen var på plats för att göra en teknisk undersökning så upptäcktes att det även varit inbrott i grannhuset. Även från Älvsbyn har det kommit in en polisanmälan om villainbrott. Huset ligger i centrala Älvsbyn och inbrottet som upptäcktes under förmiddagen har troligtvis skett under natten mot söndag. Fler inbrott Under söndagen har det komm in totalt fem anmälningar om inbrott runt om i Norrbotten. Ett inbrott har också upptäckts i en barack vid Gällivare sjukhus. Företaget som äger baracken har polisanmält att föremål saknas och polisen har gjort en brottsplatsundersökning. Det tredje inbrottet ska ha inträffat i en husvagn i Seskarö i Haparanda kommun, någon gång mellan fredag och lördag. Även där har polisen varit och gjort en brottsplatsundersökning och hållit förhör. Under sommaren har polisen varnat för en inbrottsvåg i Norrbotten, Jämtland och Västerbotten och särskilt längs E45:an, vilket SVT rapporterat om tidigare. Dela på Facebook Dela på Twitter

