Trafikolyckor med ren och vilt inblandade fortsätter

Under gårdagen blev en ren påkörd av en bilist vid 7-tiden nära Låktatjåkka i Kiruna. En kort stund efter den olyckan rapporterades en älgolycka på länsväg 374 i Vidsel, Älvsbyn. Och vid 10-tiden var det dags igen då en trafikant kolliderat med en ren i Risudden Övertorneå. Inga personer ska ha skadats vid gårdagens olyckor.

Och olycksrapporterna har fortsatt att strömma in även idag. Strax efter 8 i morse kolliderade en bilist med en ren på E10/E45:an. Ingen person kom till skada vid olyckan men renen dog.

Strax efter 10 inträffade en olycka på E4:an söder om Gäddvik, Luleå. En bilist kolliderade med ett rådjur. Djuret dog men inga personskador har rapporterats. Ytterligare en olycka med bil och rådjur rapporterades in under förmiddagen. Det var en bilförare som under natten kört på ett rådjur på riksväg 97. Rådjuret ska efter olyckan ha försvunnit in i skogen.

Och i Kitkiöjoki i Pajala har en trafikdödad ren hittats. Ingen person har anmält olyckan så den rubriceras som smitning från trafikolycka. Vid 11.30 anmäldes åter en olycka men den här gången var det en älg som dog efter att ha blivit påkörd av tåget i Abisko i Kiruna kommun.