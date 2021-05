Fisketillsyn i Luleå skärgård ledde till ovanligt beslag

Avsnörda vikar som under våren har kontakt med havsfjärdarna utanför är viktiga lekområden för vårlekande fiskarter som abborre, gädda, mört och braxen. Detta beror på att de grunda vattenområdena tidigt värms upp och erbjuder möjlighet för en tidig lek och snabb yngeltillväxt innan det kallare kustvattnet utanför har uppnått rätt temperatur. Detta medför att en sådan vik under en kort period under våren attraherar stora mängder fisk från ett stort kustområde och att ett hårt fiske därför riskerar att skada fiskbestånden inom stora delar av skärgården.

Sedan hösten 2006 är det förbjudet att lägga nät på grundare vatten än tre meter enligt gällande sjökort, under våren (1 april – 10 juni) och under hösten (1 oktober – 31 december). De skärpta reglerna för nätfisket har kommit till främst för att skydda den utrotningshotade havsöringen men skyddar även arter som till exempel harren som leker på grunt vatten på våren.

Källa: Länsstyrelsen Norrbotten