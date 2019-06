Översvämningar i länet efter skyfallet

Under lördagen kan det falla uppemot 35 mm på tre timmar på vissa håll i länet. SMHI kallar det för ”skyfallsliknande” regn och den som bor i Luleå kunde vid tolvtiden se att det namnet passade perfekt. I samband med det kraftiga regnet kan även åska och hårda vindbyar förekomma.

Klass 1-varning utfärdad

SMHI har även gått ut med två klass 1-varningar för höga flöden i övre delen av Torneälven samt övre delen av Piteälven. Orsaken är allt regn som nu faller över delar av länet.

På Bergsviken i Piteå har en matvarubutik fått upp så pass mycket vatten via avloppet att räddningstjänsten blev tvungna att komma dit och hjälpa till. Butiken höll fortfarande öppet medan räddningstjänsten sög upp vattnet med vattendammsugare.

Översvämningar i Luleå

Även i Luleå har räddningstjänsten fått in samtal om tre olika översvämningar inom loppet av en halvtimme. I ett av fallen var det en person som fick in vatten i sin bil men hen lyckades sedan köra iväg. I ett annat fall fick en person in vatten i sitt garage, vilket slutade med att personen fick hjälp av kommunens jour.

Läckte in vatten på hälsocentralen

I det tredje fallet åkte räddningstjänsten ut eftersom att det först kom in som ett internt brandlarm. När de kom fram till platsen, Mjölkuddens hälsocentral, såg man att det var vatten som kom in genom taket. Räddningstjänsten har nu åkt vidare då det inte fanns någonting man kunde göra åt vattenmängden.

– Vi har lämnat över ärendet till fastighetsjouren som skulle ta det vidare, säger Frida Klarin, inre befäl på räddningstjänsten.

Vissa gator har även svämmat över i Luleå och kring Mjölkudden och vid Coop Arena har det knappt gått att ta sig fram med bilen.