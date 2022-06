Översvämningar i Övertorneå: ”Vi är förberedda på ett värsta scenario”

Det är snösmältningen tillsammans med regn som orsakar flödena och som gör att SMHI går ut med en varning och det ser ut att bli fortsatt regn under veckan.

Förberedda

– Mer regn är förstås inte bra, men jag är inte speciellt orolig. Under de senaste två dagarna har vattnet sjunkit tillbaka drygt 20 centimeter. Vi har satt in extra åtgärder i reningsverket och även förberett oss för eventuella elavbrott. Skulle det behövs kan vi kalla in extra personal till räddningstjänsten.

”Jag har sett värre”

Övertorneå kommun förbereder sig varje år för vattenfloden och översvämningar och förbereder sig alltid för att det kan inträffa.

– Jag har sett värre lägen än de höga vattenflöden vi har nu.

Är det några hus som har drabbats av översvämning?

– Nej, som tur är, säger Simon Abrahamsson.