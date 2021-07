LTU-Studenten Markus cyklar 220 mil på enhjuling: ”Kul utmaning”

Det var för tio år sedan som LTU-studenten Marcus Nilsson inspirerades av en annan enhjulingcyklist som passerade hans hemställe Skråmträsk. Denne gjorde samma resa fast från andra hållet.

– Jag träffade killen på badstranden i Skråmträsk. Han inspirerade mig, så när jag var 12 år lärde jag mig att cykla enhjuling och i nio år har jag legat i hårdträning. Jag ser det här som en kul utmaning, säger Marcus Nilsson.

Men under cykelturen passar Marcus Nilsson samtidigt på att samla in pengar till Engineers Without Borders Sweden:s projekt för rent vatten och sanitära förhållanden i bland annat Nepal.

Cykeltur på 220 mil

Från början skulle Marcus samla in 10 000 kronor, men nu har målet höjts till 15 000 kronor.

Resan från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr är på cirka 220 mil.

– Jag känner av det lite i mina knän. Jag försöker att ta pauser och så känner jag efter så att jag inte kör på för hårt, säger han.

”Åker hem och ligger i soffan i två veckor”

Om allt går enligt planerna så kommer Marcus vara framme i Treriksröset i slutet av nästa vecka.

– Sedan åker jag hem och ligger i soffan i två veckor, säger han.

I klippet hör du Marcus Nilsson berätta om varför han cyklar enhjuling genom Sverige.